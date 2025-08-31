İSTANBUL 30°C / 20°C
Spor

Fenerbahçe'de büyük gün! Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu bugün İstanbul'a geldi. Milli futbolcu yaptığı açıklamada, 'İnşallah bu sene taraftarımızın hak ettiği şampiyonluğu onlara armağan edebiliriz' dedi.

31 Ağustos 2025 Pazar 14:00
Fenerbahçe'de büyük gün! Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a geldi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona ulaştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İSTANBUL'A GELDİ

Milli futbolcu, Fenerbahçeli yöneticilerden Hakan Safi ile birlikte Portekiz'den İstanbul'a geldi. İkili, saat 22.35 sularında İstanbul'a geldi.

"ÇOK İSTEDİM"

Havalimanında ilk açıklamasını yapan Kerem Aktürkoğlu, "Çok istedim. Bir an önce gerçekleşmesi için çok çaba sarf ettik. Geç olsun, güç olmasın. İnşallah bu sene taraftarımızın hak ettiği şampiyonluğu onlara armağan edebiliriz. Bunun sözünü taraftarımıza vermiş olayım"ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFERİ AÇIKLADI

Fenerbahçe, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu transferini açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir. "

Sarı-lacivertliler, Milli futbolcuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor.

Kerem Aktürkoğlu'nu taşıyan uçağın 21.00 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olması bekleniyor.

BENFICA TRANSFERİ VE MALİYETİ DUYURDU

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan veda paylaşımı

