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Spor

Fenerbahçe'de büyük kayıp! Altay Bayındır'dan kötü haber

Altay Bayındır'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, başarılı kalecinin sakatlığından dolayı MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

IHA15 Nisan 2023 Cumartesi 14:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de büyük kayıp! Altay Bayındır'dan kötü haber
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Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, bugün oynanacak MKE Ankaragücü maçında sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü bugün 20.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın sakatlığından dolayı forma giyemeyeceği açıklandı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır. Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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