Fenerbahçe'de büyük seferberlik

Takvim 6 Mart 2022 Pazar 10:09 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 10:09

Bu sezon tüm kulvarlarda havlu atan Fenerbahçe, Trabzonspor derbisi öncesinde seferberlik ilan etti. Fenerbahçe camiası galibiyet için kenetlenmiş durumda.

TÜM BİLETLER SATILDI

Gelen son bilgilere göre derbi maçın tüm biletleri satılmış durumda. Kadıköy, bugün uzun bir aranın ardından full çekecek.

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GALİBİYET PRİMİ 10 MİLYON TL

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da toplam 10 milyon TL galibiyet pirimi belirledi.

PROTESTO YOK

Sarı- Lacivertli taraftarlar ise sanal alemde seferberlik ilan etmiş durumda. Mesajlarda "Trabzon maçında yönetimi ve futbolcuları protesto etmeyelim. Sabırlı olalım. Takıma derbi zaferi için fırsat tanıyalım" şeklinde yorumlar yapılıyor.

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"ŞİMDİ KAVGA ZAMANI DEĞİL"

Yine yorumlarda "Takım 3 maçtır iyi futbol oynamasa da kazanıyor. Kazanma alışkanlığı her şeyden önemli. Şampiyonlar Ligi'nde en azından ön eleme oynamamız için Süper Ligi 2. sırada bitirmek zorundayız. Şimdi kavga zamanı değil" yorumlarına yer verildi.