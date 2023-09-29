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Spor

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı

Fenerbahçe, dün oynadığı Başakşehir maçının ardından ara vermeden Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

AA29 Eylül 2023 Cuma 14:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı
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Trendyol Süper Lig'de 6'da 6 yapan lider Fenerbahçe, 1 Ekim Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı 7. hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

RAMS Başakşehir ile oynanan müsabakada forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

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