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Spor

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder hayal kırıklığına uğrattı

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana büyük hayal kırıklığına uğratan Cengiz Ünder, sonradan girdiği Konyaspor maçında da beklentileri karşılayamadı

Sabah7 Mayıs 2024 Salı 09:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder hayal kırıklığına uğrattı
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Bu sezon genelinde büyük hayal kırıklığı yaratan fakat zaman zaman parlayan Cengiz Ünder, Konyaspor maçına kulübede başladı.

53. dakikada sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna giren 26 yaşındaki oyuncu, futboluyla sınıfta kaldı.

Duran toplar ve kornerleri çok kötü kullanan Cengiz, 90+8. dakikada ise kader anlarından birinde başroldeydi. Ceza alanı içinde topu müsait durumda önünde buldu. Şutunda kaleciye takılan Cengiz, sarı-lacivertli taraftarlara adeta saç baş yoldurttu.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 32 maça çıkan Cengiz, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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