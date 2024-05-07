Fenerbahçe'de Cengiz Ünder hayal kırıklığına uğrattı

Bu sezon genelinde büyük hayal kırıklığı yaratan fakat zaman zaman parlayan Cengiz Ünder, Konyaspor maçına kulübede başladı.

53. dakikada sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna giren 26 yaşındaki oyuncu, futboluyla sınıfta kaldı.

Duran toplar ve kornerleri çok kötü kullanan Cengiz, 90+8. dakikada ise kader anlarından birinde başroldeydi. Ceza alanı içinde topu müsait durumda önünde buldu. Şutunda kaleciye takılan Cengiz, sarı-lacivertli taraftarlara adeta saç baş yoldurttu.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 32 maça çıkan Cengiz, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.