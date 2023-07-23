Fenerbahçe'de dev takas! Joao Pedro gözden çıkarıldı

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye katılan ancak beklentileri karşılayamayan Joao Pedro için ayrılık zilleri çalmaya başladı. Gelecek sezon için kadro çalışmalarını sürdüren ve teknik direktör İsmail Kartal'ın raporunda takımdan gönderilmesi istenen Brezilyalı forvet Joao Pedro için sarı-lacivertli yeni bir yöntem kullanacak.

KANARYA'NIN JOAO PEDRO PLANI

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeterli süre bulamayan ve sahada olduğu sürede ise etkili bir oyun sergileyemeyen Joao Pedro'yu sarı-lacivertli yönetim takasta kullanmaya hazırlanıyor. La Gazette'nın haberine göre; Fenerbahçe, Lecce'den Morten Hjulmand transfer etmek için 10 milyon euro artı olarak Joao Pedro takası teklif etmeye hazırlanıyor.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Öte yandan 31 yaşındaki deneyimli forvet Joao Pedro'ya eski takımı Cagliari ve Hellas Verona'da talip oldu. Gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymeyeceği netleşen Brezilyalı oyuncunun hangi takıma gideceği ise netleşmiş değil.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda sadece 28 resmi maça çıkan Brezilyalı forvet Joao Pedro bunların yalnızca 14'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. 1283 dakika oyunda kalan futbolcu 5 gol, 1 asist ile skora katkı sağladı.