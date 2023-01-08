Fenerbahçe'de Diego Rossi depremi! Ortalık yıkıldı

Fenerbahçe'de Diego Rossi, Galatasaray derbisinde kötü performansıyla gündem oldu. Sarı-lacivertlilerde ilk 11'de başlayan ve sahada kayıplara karışan Diego Rossi, taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.

DIEGO ROSSI DERBİYE DAMGA VURDU

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde derbi mücadelesinde Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de yer alan Diego Rossi'nin performansı dikkat çekti. Sahada etkisiz bir performans ortaya koyan Rossi, 69. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

TARAFTARLARDAN DIEGO ROSSI'YE TEPKİ YAĞDI

Diego Rossi, Galatasaray'a karşı sergilediği performansla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli birçok taraftardan Diego Rossi'ye tepki yağdı. Yapılan binlerce paylaşım sonrası Uruguaylı oyuncu, trendlere yükseldi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 26 resmi maça çıkan Diego Rossi, bu karşılaşmaların 15'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1357 dakika süre alan Uruguaylı oyuncu, 3 gol, 9 asistle skora etki etti.

İşte taraftarlardan Diego Rossi'ye gelen tepkilerden bazıları: