Fenerbahçe'de Diego Rossi depremi! ''Resmen kanser etti''

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde deplasmanda AEK Larnaca ile karşılaştığı maça Diego Rossi damga vurdu. Kötü performansıyla tepki çeken Diego Rossi'yi taraftarlar eleştiri yağmuruna tuttu.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında deplasmanda AEK Larnaca ile karşılaşan Fenerbahçe'de Diego Rossi, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Diego Rossi, sarı-lacivertlilerde sahanın en kötü isimlerinden biri oldu. Uruguaylı hücumcu, sahada adeta yoklara oynadı.
Diego Rossi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maçın 11'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 975 dakika süre aldı. 24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 7 asistle takımına katkıda bulundu.
TARAFTARLARDAN TEPKİ YAĞDI
Sarı-lacivertli binlerce taraftar sosyal medyada Diego Rossi için ayaklandı. Taraftarlar Jorge Jesus'un Diego Rossi tercihini eleştirdi ve Uruguaylı oyuncuya tepki yağdırdı. Paylaşımlar kısa sürede trendlere yükseldi.