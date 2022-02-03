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Spor

Fenerbahçe'de Diego Rossi isyanı! ''Rezillik...''

Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin Konferans Ligi kadrosuna alınmaması gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar Diego Rossi'nin kadrosunda yer almamasına tepki gösterdi. Rossi bu sezon 2 gol ve 5 asistle katkıda bulundu.

star.com.tr3 Şubat 2022 Perşembe 22:50 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 22:52
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Fenerbahçe'nin açıklanan UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunda Diego Rossi'nin yer almaması dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Diego Rossi'nin kadroya alınmamasını eleştirdi. Rossi, bu sezon şans bulduğu 24 maçta 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

DIEGO ROSSI KİRALIK OLARAK ALINMIŞTI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde MLS ekibi Los Angeles FC'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi'nin güncel piyasa değeri 14 milyon euro. 23 yaşındaki Uruguaylı sol kanat oyuncusu sarı-lacivertli forma ile 24 maçta 2 gol, 5 asistle katkıda bulundu. Rossi 24 maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı.

DIEGO ROSSI KONFERANS LİGİ KADROSUNDA YOK

Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun yanı sıra Diego Rossi'nin de kadroya alınmaması dikkat çekti. 23 yaşındaki Uruguaylının 25 Ocak'ta koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığı açıklanmıştı.

Taraftarların Diego Rossi tepkileri:

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