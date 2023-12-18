İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2023 Pazartesi / 6 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0659
  • EURO
    31,7863
  • ALTIN
    1890.82
  • BIST100
    7963.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de dikkatler kura çekiminde
Spor

Fenerbahçe'de dikkatler kura çekiminde

Konferans Ligi'nde Son 16 biletini seri başı olarak kapan Fenerbahçe'nin gözü de kura çekiminde. Sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri kura çekiminde belli olacak.

18 Aralık 2023 Pazartesi 10:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de dikkatler kura çekiminde
ABONE OL

Konferans Ligi'ni lider bitirerek Son 16 biletini seri başı olarak kapan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri (Son 16 Turu için), bugünkü Son 16 Play-Off Turu kura çekiminde belli olacak.

Ülkemizi bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'yı sahasında 4-0 yenerek, kendisiyle aynı puandaki (12) Ludogorets'in önünde averajla grup aşamasını lider tamamlamıştı. Direkt adını Son 16 Turu'na yazdıran Sarı-Lacivertliler, Avrupa'da Mart 2024'e kadar maç oynamayacak. Konferans Ligi'nde bugün 16.00'da ise Son 16 Play-Off eşleşmeleri belli olacak ve TV8,5'tan canlı yayınlanacak.

KUPA FİNALİ ATİNA'DA

Buradaki eşleşmelerden tur atlayanlar, Kanarya'nın da seri başı olarak yer aldığı 1. Torba'daki grup liderleriyle Son 16'da karşılaşacak. Son 16 Play-Off Turu'nda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanşları 22 Şubat 2024'te gerçekleşecek. Sarı-Lacivertliler'in de yer alacağı Son 16 Turu kura çekimi ise 23 Şubat 2024'te yapılacak. Bu turdaki ilk karşılaşmalar 7 Mart 2024, rövanşları 14 Mart 2024'te oynanacak. Kupa 3'ün finali de 29 Mayıs 2024'ta Yunanistan'ın Başkent'i Atina'daki AEK Arena'da olacak.

  • konferans ligi
  • fenerbahçre
  • kura çekimi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.