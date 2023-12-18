Fenerbahçe'de dikkatler kura çekiminde

Konferans Ligi'ni lider bitirerek Son 16 biletini seri başı olarak kapan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri (Son 16 Turu için), bugünkü Son 16 Play-Off Turu kura çekiminde belli olacak.

Ülkemizi bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'yı sahasında 4-0 yenerek, kendisiyle aynı puandaki (12) Ludogorets'in önünde averajla grup aşamasını lider tamamlamıştı. Direkt adını Son 16 Turu'na yazdıran Sarı-Lacivertliler, Avrupa'da Mart 2024'e kadar maç oynamayacak. Konferans Ligi'nde bugün 16.00'da ise Son 16 Play-Off eşleşmeleri belli olacak ve TV8,5'tan canlı yayınlanacak.

KUPA FİNALİ ATİNA'DA

Buradaki eşleşmelerden tur atlayanlar, Kanarya'nın da seri başı olarak yer aldığı 1. Torba'daki grup liderleriyle Son 16'da karşılaşacak. Son 16 Play-Off Turu'nda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanşları 22 Şubat 2024'te gerçekleşecek. Sarı-Lacivertliler'in de yer alacağı Son 16 Turu kura çekimi ise 23 Şubat 2024'te yapılacak. Bu turdaki ilk karşılaşmalar 7 Mart 2024, rövanşları 14 Mart 2024'te oynanacak. Kupa 3'ün finali de 29 Mayıs 2024'ta Yunanistan'ın Başkent'i Atina'daki AEK Arena'da olacak.