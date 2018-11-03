Fenerbahçe'de durmak yok! Anderlecht mesaisi başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'deki Galatasaray derbisinden 2-2'lik skorla ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde çalıştı.

Galatasaray derbisinde ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durdu. İdman, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Yarın izin yapacak Fenerbahçe, Anderlecht maçının hazırlıklarına 5 Kasım Pazartesi günü gerçekleştireceği idmanla devam edecek.