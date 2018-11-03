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Fenerbahçe'de durmak yok! Anderlecht mesaisi başladı

Derbide Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, gözünü UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Anderlecht maçına çevirdi. Sarı-Lacivertliler maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'deki Galatasaray  derbisinden 2-2'lik skorla ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe Can  Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde çalıştı.

Galatasaray derbisinde ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme  çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma  hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durdu. İdman,  dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Yarın izin yapacak Fenerbahçe, Anderlecht maçının hazırlıklarına 5  Kasım Pazartesi günü gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

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