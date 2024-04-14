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Spor

Fenerbahçe'de Edin Dzeko atarsa tarihe geçecek

Fenerbahçe'nin Bosnalı yıldızı bu akşam oynanacak olan Fatih Karagümrük maçında gol atması durumunda kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor.

Fanatik14 Nisan 2024 Pazar 12:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Edin Dzeko atarsa tarihe geçecek
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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Edin Dzeko, Fatih Karagümrük karşılaşmasında tarihe geçmek istiyor.

Süper Lig'de bu sezon 19 gol atan ve krallık yarışında 18 gollü Mauro Icardi'nin önünde zirvede yer alan Dzeko, bu akşam rakip fileleri havalandırarak, kulüp tarihinde bir sezonda 20 gole ulaşan 5. yabancı oyuncu olmayı hedefliyor.

Daha önce 20 gole ulaşan isimler Enner Valencia, Alex de Souza, Pierre Van Hooijdonk ve Elvir Boliç'ti. Ligde son olarak 4-2 kazanılan Adana Demirspor mücadelesinde golünü atan 39 yaşındaki forvet, Konferans Ligi'nde 3-2 (d) kaybedilen Olympiakos karşılaşmasını ise boş geçmişti.

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