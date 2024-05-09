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Spor

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan ilginç istatistik! Attığından çok kaçırdı

Fenerbahçe'nin Bosnalı yıldızı Edin Dzeko, attığı golden çok kaçırdı. Ligde 20 golü olan 37 yaşındaki yıldız, 26 net pozisyondan faydalanamadı.

Sabah9 Mayıs 2024 Perşembe 12:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan ilginç istatistik! Attığından çok kaçırdı
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Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın, Edin Dzeko da (20) gol krallığında sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi'nin (23) gerisinde yer aldı.

Ligde son 3 maçta sessiz kalan, 0-0 biten son Konyaspor mücadelesinde 4 net fırsatta çerçeveyi tutturamayan 37 yaşındaki santrforla ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

AVRUPA'DA 3.

Takımının en skoreri olmasına rağmen 26 pozisyondan eli boş dönen Bosnalı yıldız, bu değeriyle Süper Lig'in en kötü ismi olurken, Avrupa'nın da en çok gol kaçıran 3. oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Zirvede Manchester City'de forma giyen Erling Haaland (32) yer aldı.

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