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Spor

Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt mesaisi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son haftasında 9 Aralık Perşembe günü sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 14:33 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 14:33
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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı, pas organizasyonları ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Altay Bayındır'ın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı, Enner Valencia'nın ise sahada topla çalışmalara başladığı kaydedildi. Mert Hakan Yandaş'ın ise günü tedavi programıyla geçirdiği belirtildi.

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