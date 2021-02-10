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Spor

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine Arsene Wenger iddiası

Fenerbahçe'de, Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak olan Fatih Karagümrük maçının kaybedilmesi halinde Erol Bulut ile yolların ayrılacağı ve Arsene Wenger'in göreve getirileceği iddia edildi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 15:40 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 15:42
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e uzatmalarda elenen, Süper Lig'de ise ezeli rakibi Galatasaray'a Kadıköy'de mağlup olan ve oynadığı futbolla taraftarını tatmin etmeyen Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu sallanıyor.

KARAGÜMRÜK MAÇI EROL BULUT'UN SON ŞANSI!

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'a göre; sarı lacivertli takımın cumartesi günü Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç, Erol Bulut için son şans olacak. Karagümrük maçının kaybedilmesi halinde Fenerbahçe'de, Bulut ile yollar ayrılacak.

EROL BULUT'UN YERİNE ARSENE WENGER

Zeki Uzundurukan'a göre; sarı lacivertli kulüpte Erol Bulut'un yerine gelecek isim de şimdiden belli. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü hoca Arsene Wenger'i getirecek.

A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında Wenger iddiasını dile getiren Uzundurukan, "Fatih Karagümrük maçı kaybedilirse Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Arsene Wenger olacak. Bu kadar da iddialı konuşuyorum." dedi.

KRİTİK MAÇ 13 ŞUBAT'TA

Fenerbahçe, 13 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

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