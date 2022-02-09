Akşam 9 Şubat 2022 Çarşamba 16:55 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 16:55

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe macerası sona eriyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu takımıyla yeni kontrat yapmaya yanaşmıyor.

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FERDİ KADIOĞLU'NUN ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE DEĞİL

Önceliği taliplerine veren Ferdi Kadıoğlu, menajerine konuyla ilgili tam yetki verdi. Hatırlanacağı üzere Ferdi için geçtiğimiz günlerde Nottingham Forest devreye girmiş, oyuncunun menajeri apar topar İngiltere'ye görüşmeye gitmişti.

Milli takımımızı seçen ve gelecek sezon yerli statüsünde oynayacak olan Ferdi Kadıoğlu'ndaki belirsizlik Fenerbahçeli taraftarları da endişelendiriyor.

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FERDİ KADIOĞLU'NUN HAYAL KIRIKLIĞI

22 yaşındaki futbolcu ligde son oynanan Medipol Başakşehir yenilgisi sonrası, "Ne söyleyebilirim ki, hayal kırıklığı yaşıyorum. Kazanamamak bizler açısından kötü bir durum. Kolay bir gol yedik. Saha içinde takım olarak her şeyi verdik ama bu yeterli olmadı." diyerek sarı-lacivertlilerde yaşanan sportif başarısızlıklardan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

Fenerbahçe, Süper Lig 'de lider Trabzonspor 'un 20 puan gerisinde yer alıyor.

Sarı-lacivertli formayla 88 maça çıkan Ferdi, 9 gol attı, 11 asistlik katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre Ferdi Kadıoğlu'nun değeri 8 milyon euro.