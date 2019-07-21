29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6592
  • 6,3832
  • 258.285
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de flaş Eljif Elmas gelişmesi!

Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin Avusturya kampına dahil edilmedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Makedon oyuncunun pazartesi veya salı günü Roma'ya gitmesi ve Napoli'ye imza atması bekleniyor. Roma'da sağlık kontrollerinden geçecek olan Eljif Elmas, Napoli'nin Dimaro'da devam eden sezon öncesi kampa katılacak.
 
BONSERVİS BEDELİ 18 MİLYON EURO
 
İtalya'nın Il Mattino gazetesinde yer alan haberde; Fenerbahçe, Eljif Elmas için 18 milyon euro bonservisin yanısıra bonuslar karşılığı Napoli ile el sıkıştı. Eljif Elmas ise 1.5 milyon euro net maaş ve 5 yıllık kontrat için prensip anlaşmasına vardı.
 
19 yaşındaki Makedon yıldız, Il Mattino'nun geçtiği bilgiye göre en geç 22 Temmuz Pazartesi günü kendisini Napoli'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak ve basının karşısına geçecek.
 
 

Erbil´de Türk diplomatı şehit eden teröristler yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dünyaya ihraç ediliyor! İngiliz Kraliyet ailesinin gözdesi...

Dünyaya ihraç ediliyor! İngiliz Kraliyet ailesinin gözdesi...

'Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz'

'Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz'

Suudi Arabistan, İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

Suudi Arabistan, İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

Aslan’dan Fejsa hamlesi

Aslan’dan Fejsa hamlesi

Başkan Erdoğan'a hediye gelmişlerdi! İşte son halleri

Başkan Erdoğan'a hediye gelmişlerdi! İşte son halleri

Kalleş saldırının detayları ortaya çıktı!

Kalleş saldırının detayları ortaya çıktı!

İran'dan flaş açıklama: İngiliz gemisindeki 23 mürettebat...

İran'dan flaş açıklama: İngiliz gemisindeki 23 mürettebat...

Fenerbahçe'de flaş Eljif Elmas gelişmesi!

Fenerbahçe'de flaş Eljif Elmas gelişmesi!
 

POPÜLER HABERLER

Üsküdar açıklarında teknede yangın çıktı

Üsküdar açıklarında teknede yangın çıktı

2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi!

2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi!

ÖTV indirimi bitti, kampanyalar başladı

ÖTV indirimi bitti, kampanyalar başladı

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA