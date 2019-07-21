Fenerbahçe'de flaş Eljif Elmas gelişmesi!

Makedon oyuncunun pazartesi veya salı günü Roma'ya gitmesi ve Napoli'ye imza atması bekleniyor. Roma'da sağlık kontrollerinden geçecek olan Eljif Elmas, Napoli'nin Dimaro'da devam eden sezon öncesi kampa katılacak.

BONSERVİS BEDELİ 18 MİLYON EURO

İtalya'nın Il Mattino gazetesinde yer alan haberde; Fenerbahçe, Eljif Elmas için 18 milyon euro bonservisin yanısıra bonuslar karşılığı Napoli ile el sıkıştı. Eljif Elmas ise 1.5 milyon euro net maaş ve 5 yıllık kontrat için prensip anlaşmasına vardı.

19 yaşındaki Makedon yıldız, Il Mattino'nun geçtiği bilgiye göre en geç 22 Temmuz Pazartesi günü kendisini Napoli'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak ve basının karşısına geçecek.