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Spor

Fenerbahçe'de Frankfurt mesaisi sürüyor

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında 9 Aralık Perşembe günü sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA7 Aralık 2021 Salı 14:55 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 14:55
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Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenmanda Çaykur Rizespor maçının 11'inde görev alan oyuncular, antrenmanı sahada aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları idmana 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Altay Bayındır takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Enner Valencia sahada topla yaptığı çalışmaları sürdürürken, Mert Hakan Yandaş ise takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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