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Spor

Fenerbahçe'de Fred etkisi

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Fred olmadan çıktığı tüm maçlarda puan kaybetti. Son oynanan Galatasaray derbisi ise golsüz berabere tamamlandı. Ancak Fred'in Süper Kupa'da yer alacak olması tüm takımı kendine getirecek.

Sabah28 Aralık 2023 Perşembe 11:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Fred etkisi
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Süper Kupa maçı için bugün Riyad'a gidecek Fenerbahçe, rakibinden farklı olarak son idmanını karşılaşmanın oynanacağı statta yapacak.

Lig maçında Fred'in cezası nedeniyle olmayışı, tüm takımın performansını düşürmüştü. Brezilyalı'nın dönüşü ile Dzeko, Szymanski, Tadic, İsmail ve Crespo'nun da daha etkili hale gelmesi bekleniyor.

SÜPER KUPA'YA DAHA FARKLI HAZIRLANIYORLAR

Lig derbisinde Fred'in yokluğunda geriden oyun kuramayan sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'daki finale daha farklı hazırlanıyor. Ligdeki derbide Dzeko'ya atılan uzun paslarla tehlike arayan Kanarya, maçı isabetli şut çekemeden tamamlamıştı. Fred'in dönüşü ile uzun top seçeneğini kullanmayacak olan Kanarya, geriden oyunu kurarak rakip ceza alanında da kısa paslarla gol arayacak.

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