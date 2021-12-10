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Spor

Fenerbahçe'de Gaziantep FK mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA10 Aralık 2021 Cuma 19:45 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 19:45
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'de forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları idmanı pas yaparak sürdürdükleri aktarıldı. Antrenmanın dar aladan gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Altay Bayındır, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Mesut Özil'in bireysel çalışmalar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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