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Spor

Fenerbahçe'de Gaziantep FK mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları devam etti.

AA11 Aralık 2021 Cumartesi 19:17 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 19:17
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın sonrasında gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, antrenmanı dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı. Mesut Özil takımla çalışırken, Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalar geçirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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