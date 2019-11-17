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Fenerbahçe'de gidecekler listesine o da eklendi

Fenerbahçe’de gönderilecek oyuncular listesine, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Miha Zajc’ın ardından Tolgay Arslan’ın da adı yazıldı. Tecrübeli teknik adamın yönetime, 'İstiyorsanız gönderin' dediği belirtildi.

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GÜNEŞ
 
BEŞİKTAŞ’TAN TRANSFER EDİLMİŞTİ
 
F.BAHÇE ocak ayında büyük bir revizyona girecek. Kadrodaki şişkinliği azaltmak isteyen Sarı-Lacivertliler’in en az dört isimle yollarını ayıracağı belirtildi. Ersun Yanal’ın sezon başında kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici’nin yanı sıra Alper Potuk ve Miha Zajc’la vedalaşılacak. Bu üç ismin yanına sürpriz olarak Tolgay Arslan da eklendi. Geçen sezon devre arasında Beşiktaş’tan transfer edilen gurbetçi oyuncunun biletinin kesildiği öğrenildi.
 
TOLGA CİĞERCİ VE OZAN TUFAN ÖNDE
 
3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmesine rağmen gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Tolgay için, Ersun Yanal’ın gönderilebilir raporu verdiği ortaya çıktı. Yönetimle ve sportif direktör Comolli ile bir görüşme gerçekleştiren Yanal’ın “İstiyorsanız gönderin” dediği belirtildi. Yanal’ın Tolgay’ı silmesindeki en büyük etkenin ise aynı bölgede oynayan Emre Belözoğlu, Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci’nin gösterdiği performans...

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