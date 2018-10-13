Fenerbahçe'de gönderilen üç yardımcı hoca da isyan etti: Asıl hainler içeride

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un FB TV'de yaptığı konuşmada görevlerine son verilen Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı hakkında söylediği ağır sözlerin yankıları devam ediyor.

Gelen bazı haberler ise olayın başka boyutlarının da olduğunu gösterdi. Samandıra'da dedikodu kazanının kaynadığını işaret etti.

OLAYIN BAŞKA BOYUTLARI VAR

Perşembe günü Volkan Demirel'in, "Başkanı yanlış bilgilendirdiler" ifadesinin ardından, 3 yardımcı hocanın da aynı şeyden şikayet etmesi olayı iyice içinden çıkılmaz bir hale getirdi.

GÖNDERİLENLER İSYAN ETTİ

Üç yardımcı antrenör Başkan Ali Koç'tan randevu isterken yakın çevrelerine de "Biz hain değiliz. Asıl hainler içeride. İsimlerini açıklarsak biz de onların duruma düşmüş oluruz" dedikleri öğrenildi.

BAŞKANA KİM LAF TAŞIYOR!

Volkan'dan sonra 3 yardımcı antrenörün de aynı şeyden şikayet etmesi gözleri Samandıra'ya çevirdi. Gördükleriyle değil, duydukları ile hareket eden Başkan Ali Koç'a kimlerin laf taşıdığı araştırılıyor.

(Takvim)