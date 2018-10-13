Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de gönderilen üç yardımcı hoca da isyan etti: Asıl hainler içeride

Suçlanan yardımcı antrenörler: “Biz hain değiliz. Asıl hainler içeride. Onları açıklayıp biz de o duruma düşmek istemeyiz” dediler. Volkan'dan sonra yardımcı hocalar da başkanın yanlış bilgilendirildiğini söyledi. Aynı şeyden şikayet etti. Gözler Samandıra'ya çevrildi.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un FB TV'de yaptığı konuşmada görevlerine son verilen Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı hakkında söylediği ağır sözlerin yankıları devam ediyor.

Gelen bazı haberler ise olayın başka boyutlarının da olduğunu gösterdi. Samandıra'da dedikodu kazanının kaynadığını işaret etti.

OLAYIN BAŞKA BOYUTLARI VAR

Perşembe günü Volkan Demirel'in, "Başkanı yanlış bilgilendirdiler" ifadesinin ardından, 3 yardımcı hocanın da aynı şeyden şikayet etmesi olayı iyice içinden çıkılmaz bir hale getirdi.

GÖNDERİLENLER İSYAN ETTİ

Üç yardımcı antrenör Başkan Ali Koç'tan randevu isterken yakın çevrelerine de "Biz hain değiliz. Asıl hainler içeride. İsimlerini açıklarsak biz de onların duruma düşmüş oluruz" dedikleri öğrenildi.

BAŞKANA KİM LAF TAŞIYOR!

Volkan'dan sonra 3 yardımcı antrenörün de aynı şeyden şikayet etmesi gözleri Samandıra'ya çevirdi. Gördükleriyle değil, duydukları ile hareket eden Başkan Ali Koç'a kimlerin laf taşıdığı araştırılıyor.

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu hafta 5 film vizyona girecek

Bu hafta 5 film vizyona girecek

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA