Fenerbahçe'de gündem yeniden Cengiz Ünder

Fenerbahçe, daha önce yapılan görüşmelerde Marsilya'nın milli futbolcu için 20 milyon euro talep etmesinin ardından görüşmeleri askıya almıştı. Fenerbahçe, 26 yaşındaki oyuncu için yeniden girişimlere başladı.

ÖDEME PLANI İÇİN GÖRÜŞME

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için bonservis pazarlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcunun bonservisi için Marsilya ile iki taksit, üç taksitli ödeme planı üzerine görüşmelerini sürdürüyor.

MARSILYA PERFORMANSI

Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.