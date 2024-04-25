İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2024 Perşembe / 17 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,578
  • EURO
    34,9634
  • ALTIN
    2429.52
  • BIST100
    9722.09
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de herkes sustu! İrfan Can Kahveci coştu
Spor

Fenerbahçe'de herkes sustu! İrfan Can Kahveci coştu

Sezonun sonuna doğru Fenerbahçe'nin yıldız isimleri suskunluğa bürünürken İran Can Kahveci attığı goller ve asistleriyle takıma hayat vermeye devam ediyor. Milli futbolcu, 44 resmi maçta 17 gol atarken, 12 de asist yaptı ve kariyerinin en iyi rakamlarına ulaştı. İşte detaylar...

Fanatik25 Nisan 2024 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de herkes sustu! İrfan Can Kahveci coştu
ABONE OL

Sezonun kritik haftalarında Dusan Tadic, Sebastian Szymanski gibi isimlerin formu düşerken, İrfan Can Kahveci takımı adeta sırtladı.

TADIC ETKİSİZ KALDI

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın bu sezonki vazgeçilmez oyuncularından biri olan Dusan Tadic, puan kaybedilen Sivasspor deplasmanında etkisiz kaldı. 41 kez topla buluşan ve 31 pasında 25 isabet kaydeden tecrübeli kanat oyuncusu, 2 ortasında isabet sağlayamazken 1 uzun topunda da adresi bulamadı.

AKAN OYUNDA 3 GOL

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 33 maçın tamamında forma giyen Sırp yıldız, ürettiği 9 golün 6'sını penaltıdan atarken, akan oyunda sadece 3 gol bulabildi. Tadic'in bu sezon 11 asisti bulunuyor.

SZYMANSKI'NİN PERFORMANSI

Sarı-lacivertliler'deki ilk sezonuna harika bir giriş yapan Sebastian Szymanski, ligdeki ilk 20 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırırken 9 da asist yapma başarısı göstermişti.

SON HAFTALARDA DÜŞÜŞTE

Ancak sonrasında düşüşe geçen ve beklentileri karşılayamayan Polonyalı oyuncu, oynadığı son 12 lig karşılaşmasında sadece Adana Demirspor maçında 1 asist üretebildi. 24 yaşındaki yıldız, Sivasspor karşısında da etkisiz bir performans sergiledi ve 71'de kenara alındı.

İRFAN CAN MAHCUP ETMEDİ

İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz sezon biterken tribünlerin istemediği adam haline gelmişti. Birçok maçta ıslıklanan yıldız futbolcu, yaz döneminde ayrılık planları yapıyordu. Ancak hem İsmail Kartal hem de yeni transferler Dzeko ve Tadic, özel görüşmeler yapıp Milli oyuncuyu kalmaya ikna etti. İrfan Can Kahveci, kariyerinin en iyi sezonunu yaşayarak ona güvenenleri mahcup etmedi.

17 GOL, 12 ASİST

28 yaşındaki futbolcu kariyerinin büyük bölümünde forvet arkasında ve orta sahanın ortasında görev yapsa da bu sezon sağ açıkta görevlendirildi. İrfan, 44 resmi maçta 17 gol atarken, 12 de asist yaptı. Yıldız oyuncu bu rakamlarla kendini aştı. Sezonun en kritik haftalarının oynandığı son dönemde de Milli futbolcu vites artırdı.

MONTELLA'YI DA SEVİNDİRDİ

Takımda özellikle Tadic, Szymanski gibi hücum hattının önemli isimleri son haftalarda form olarak dibe vurdu. İrfan Can Kahveci ise ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 2'si gol ve 2'si asist olmak üzere 4 skor katkısı verdi. Başarılı oyuncu, Konferans Ligi'ndeki her iki Olympiakos maçında da ağları sarstı ancak çabası, yarı final için yeterli olmadı. İrfan'ın yükselen performansı İsmail Kartal kadar, EURO 2024 öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın da yüzünü güldürdü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.