Fenerbahçe'de hoca Cocu değil Erwin Koeman'mış!

Phillip Cocu’nun görevine son verilmesinin ardından Fenerbahçe’de Galatasaray derbisine takımı hazırlayan Erwin Koeman, artık birinci adam olmak istiyor.

57 yaşındaki teknik adam, özellikle ülkesi Hollanda dışında bir ülkede çalışmayı hedefliyor. 3 sene kardeşi Ronald Koeman’ın yardımcılığını yaptıktan sonra Fenerbahçe’de Cocu ile çalışan Koeman, birinci adam olarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Hatta bu doğrultuda Ronald Koeman’ın Hollanda Milli Takımı’nda yardımcısı olmayı bile reddeden tecrübeli çalıştırıcının, “Kendimi teknik direktör gibi hissediyorum. Artık birinci teknik direktör olarak çalışmak istiyorum. Tüm planlarımı ve çalışmalarımı buna göre yapmak istiyorum. Yurt dışında çalışmayı düşünüyorum” dediği belirtildi.

Hollanda basınında da Erwin Koeman’ın en kötü ihtmalle ülkesine dönerek bir takımda çalışacağı ancak kesinlikle yardımcı olmayı kabul etmeyeceği dile getirildi.Galatasaray derbisi de önünde önemli bir fırsat olarak duran Erwin Koeman, galibiyet alınması halinde en azından ilk yarının sonuna kadar bir kredi elde etme şansına erişecek.

Erwin Koeman, kariyerinde Feyenoord, Macaristan Milli Takımı ve Utrecht gibi takımlarda teknik direktörlük yaptıktan sonra 2014’ten itibaren Southampton ve Everton gibi ekiplerde Ronald Koeman’ın yardımcısı idi.

(Milliyet)