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Spor

Fenerbahçe iç sahada sezona iyi başlıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonundaki ilk maçında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek. Sarı lacivertli ekip lig tarihinde sahasında oynadığı 41 açılış maçının 33'ünü kazandı.

AA12 Ağustos 2023 Cumartesi 11:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe iç sahada sezona iyi başlıyor
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonundaki ilk maçında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, lig tarihinde 42. kez açılış maçında taraftarının karşısına çıkacak.

Kadıköy'de Ülker Stadı'nda sezona yarın "merhaba" diyecek sarı-lacivertliler, 66. sezonuna girecek lig tarihinde sahasında oynadığı 41 açılış maçının 33'ünü kazandı. Bu maçlarda 5 beraberlik alan Fenerbahçe, 3 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertlileri, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te ise İstanbulspor yenmişti.

SON YENİLGİ 2003'TE

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 20 yıl önce aldı.

Şampiyon tamamladığı 2003-2004 sezonunun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 8 ilk hafta maçının 7'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, toplamda ise lig tarihinde geride kalan 65 sezondaki ilk hafta maçlarında 43 galibiyet elde ederken, 12 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son açılış maçında ise geçen sezon Ümraniyespor'la berabere kaldı.

SON 6 SEZONDA YENİLGİSİ YOK

Fenerbahçe, ligde son 6 sezonda oynadığı ilk hafta maçlarını kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, açılış haftasındaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunda RAMS Başakşehir'e deplasmanda 1-0 kaybederek aldı. Bu sezondan sonra 6 defa oynanan ilk hafta maçlarında Fenerbahçe 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

İLK HAFTA MAÇLARI

Fenerbahçe'nin, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
1959Fenerbahçe-MKE Ankaragücü3-1
1959-1960Fenerbahçe-Feriköy2-1
1960-1961Fenerbahçe-Vefa3-0
1961-1962Fenerbahçe-Kasımpaşa4-3
1962-1963Fenerbahçe-Kasımpaşa0-0
1963-1964Fenerbahçe-Beyoğluspor2-0
1964-1965Fenerbahçe-Beykoz4-1
1965-1966Fenerbahçe-Beykoz2-1
1966-1967Fenerbahçe-Altınordu2-1
1967-1968Fenerbahçe-Feriköy3-0
1968-1969Fenerbahçe-Gençlerbirliği0-0
1969-1970Fenerbahçe-Vefa1-0
1970-1971Fenerbahçe-İstanbulspor1-0
1971-1972Bursaspor-Fenerbahçe1-0
1972-1973Fenerbahçe-Adanaspor4-0
1973-1974Samsunspor-Fenerbahçe1-0
1974-1975Trabzonspor-Fenerbahçe0-1
1975-1976Fenerbahçe-Zonguldakspor2-2
1976-1977Fenerbahçe-Giresunspor3-0
1977-1978Fenerbahçe-Samsunspor2-1
1978-1979Kırıkkalespor-Fenerbahçe0-4
1979-1980Fenerbahçe-Adanaspor2-1
1980-1981Orduspor-Fenerbahçe0-1
1981-1982Fenerbahçe-Boluspor1-1
1982-1983Fenerbahçe-Antalyaspor1-1
1983-1984Fenerbahçe-Boluspor2-0
1984-1985Malatyaspor-Fenerbahçe0-0
1985-1986Fenerbahçe-Kayserispor3-2
1986-1987Fenerbahçe-Antalyaspor2-0
1987-1988Fenerbahçe-Karşıyaka2-1
1988-1989Rizespor-Fenerbahçe0-5
1989-1990Altay-Fenerbahçe2-1
1990-1991Fenerbahçe-Aydınspor1-6
1991-1992Fenerbahçe-Aydınspor1-2
1992-1993Fenerbahçe-Bakırköyspor4-0
1993-1994Altay-Fenerbahçe1-2
1994-1995Zeytinburnuspor-Fenerbahçe (Kadıköy)1-4
1995-1996Fenerbahçe-Karşıyaka4-0
1996-1997Fenerbahçe-Samsunspor4-1
1997-1998Fenerbahçe-Gaziantepspor3-0 (Hükmen)
1998-1999Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe0-0
1999-2000Fenerbahçe-Vanspor3-0 (Hükmen)
2000-2001Kocaelispor-Fenerbahçe0-4
2001-2002Fenerbahçe-Samsunspor3-0
2002-2003Trabzonspor-Fenerbahçe0-0
2003-2004Fenerbahçe-İstanbulspor0-3
2004-2005Çaykur Rizespor-Fenerbahçe2-2
2005-2006Gençlerbirliği-Fenerbahçe0-0
2006-2007Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor6-0
2007-2008İBB Spor-Fenerbahçe2-0
2008-2009Gaziantepspor-Fenerbahçe1-0
2009-2010Denizlispor-Fenerbahçe0-2
2010-2011Fenerbahçe-Antalyaspor (Seyircisiz)4-0
2011-2012Fenerbahçe-Orduspor (Seyircisiz)1-0
2012-2013Elazığspor-Fenerbahçe (İzmir)1-1
2013-2014Torku Konyaspor-Fenerbahçe3-2
2014-2015Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor3-2
2015-2016Fenerbahçe-Eskişehirspor2-0
2016-2017Başakşehir-Fenerbahçe1-0
2017-2018Göztepe-Fenerbahçe2-2
2018-2019Fenerbahçe-Bursaspor2-1
2019-2020Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep5-0
2020-2021Çaykur Rizespor-Fenerbahçe1-2
2021-2022Adana Demirspor-Fenerbahçe0-1
2022-2023Fenerbahçe-Ümraniyespor3-3

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