4 Ağustos 2021 Çarşamba 16:33 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 17:14

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Caner Erkin'in kadro dışı bırakıldığı açıklandı

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir."

Fenerbahçe'de daha önce yapılan açıklamalarda Sadık Çiftpınar, Oğuz Kaan Güçtekin, Kemal Ademi, Mame Thiam, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Murat Sağlam ve Diego Perotti de kadro dışı bırakılmıştı.

