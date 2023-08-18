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Spor

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat alkış topladı

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Maribor deplasmanında gösterdiği performansla alkış topladı. Yetenekli kaleci, Altay Bayındır'ın eksikliğini aratmadı.

18 Ağustos 2023 Cuma 09:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat alkış topladı
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İrfan Can Eğribayat, geçtiğimiz sezon Altay'ın belinden ameliyat olması sonrası son haftalarda eldivenlerin sahibi olmuştu.

25 yaşındaki kaleci bu süreçte başarılı performans sergileyince bonservisi alındı. Ancak İsmail Kartal, yeni sezona Altay Bayındır ile başladı.

Geçen sezon sık sık taraftarın tepkisine maruz kalan Altay, yine form tutamadı. Gaziantep karşısında yediği hatalı gol sonrası Kartal, Milli file bekçisini kulübeye çekti.

Dün kaleyi koruyan Eğribayat, yine çok iyi bir performans sergiledi. Başarılı kaleci, 37. dakikada Jakupovic'in penaltısında gole izin vermedi. İrfan, ikinci yarıda ise Milec'in harika şutunda yine harika bir kurtarış yaptı.

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