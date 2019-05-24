Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için tüm şartlar zorlanıyor

Kötü bir sezon geçiren ve gelecek yıl için kadroda köklü bir değişme gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın İrfan Can'ı çok istediği ve sarı-lacivertli yönetimin 23 yaşındakifutbolcu için Başakşehir'le temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

30 Haziran 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan İrfan için turuncu-lacivertli kulübün isteyeceği bonservis bedeli ise merak konusu oldu.

'AVCI İÇİN GİRİŞİMİMİZ OLMADI'

Fenerbahçe'den Abdullah Avcı ile ilgilendikleri yönündeki iddialara yanıt geldi. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Sayın Abdullah Avcı için hiçbir girişimimiz olmamış; Sayın Avcı ile direkt veya dolaylı olarak herhangi bir görüşmemiz olmamıştır" denildi.

(Sabah)