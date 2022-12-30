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Spor

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek imzayı atıyor

Ara transfer yaklaşırken çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, iç transferde İsmail Yüksek ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

30 Aralık 2022 Cuma 22:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek imzayı atıyor
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Fenerbahçe, iç transferde İsmail Yüksek ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertliler, sözleşmesi 2025'te bitecek 23 yaşındaki futbolcu ile 2027'ye kadar anlaşma sağladı.

Bu sezon Fenerbahçe'de Jorge Jesus göreve geldikten sonra orta saha rotasyonunun önemli bir parçası olan İsmail Yüksek, sarı-lacivertlilerde çıktığı 16 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Başarılı futbolcu, Fenerbahçe performansıyla kariyerindeki ilk kez A Milli Takım formasını da giyme başarısı gösterdi.

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