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  • Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sevinci! Sahalardan uzun süre uzak kalması bekleniyordu...
Spor

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sevinci! Sahalardan uzun süre uzak kalması bekleniyordu...

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'den gelen haberin sevinci yaşanıyor. Olympiakos ile oynanan maçta yaşadığı menisküs sakatlığının ardından ameliyat olan genç savunmacının bugün antrenmanın tamamında takımla çalıştığı aktarıldı.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 18:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sevinci! Sahalardan uzun süre uzak kalması bekleniyordu...
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Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi ilk maçında deplasmanda oynadığı Olympiakos karşılaşmasında sakatlanan ve menisküsünden ameliyat olan Jayden Oosterwolde'den sevindiren haber geldi.

Sports Digitale'in haberine göre Jayden Oosterwolde, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Jayden Oosterwolde'nin, Galatasaray derbisinde İsmail Kartal'ın vereceği karara göre forma giymesi bekleniyor.

41 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

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