Fenerbahçe'de Joao Pedro gündemi!

Gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin sezon başında Gremio'ya kiraladığı Brezilyalı forvet Joao Pedro'nun menajeri İstanbul'a geldi.

Haberde, Pedro'nun menajerinin Fenerbahçe kulüp binasında yönetim ile bir görüşme yaptığı ve oyuncunun geleceğine dair değerlendirmelerde bulunulduğu öne sürüldü.

Bu sezon Gremio formasıyla 30 resmi maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 6 gollük katkı sağlamayı başardı.