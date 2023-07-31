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Spor

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun geleceği belli oluyor

Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Joao Pedro için kiralama teklifinde bulundu.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 18:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun geleceği belli oluyor
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Joao Pedro'nun yeni takımı netlik kazanıyor.

Brezilya ekiplerinden Gremio, 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulundu.

VALİZİNİ TOPLADI

Fenerbahçe'nin ayrılığına sıcak baktığı Pedro, bu gelişmenin ardından eşyalarını topladı. Pedro, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Brezilya'ya gidecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, Joao Pedro'yu geçen sezon Cagliari'den kadrosuna katmıştı. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 28 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

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