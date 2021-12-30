Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gönderilmesi sonrasında hoca arayışları tüm hızıyla sürüyor.
Joachim Löw, Slaven Bilic derken, gündeme Benfica'dan ayrılan Jorge Jesus da geldi. Sarı-Lacivertliler hiç vakit geçirmeden ünlü teknik adamla temasa geçti...
Takvim'in haberine göre Jorge Jesus'un menajeri ile transfer şartları masaya yatırıldı.
Bu arada başkan Ali Koç'un da "Facetime" üzerinden 67 yaşındaki Portekizli teknik adamla görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Jesus'un kısa bir süre içinde Fenerbahçe'ye kesin dönüş yapması bekleniyor.
Tecrübeli teknik adam, Portekiz devi Benfica'nın başında 83 maça çıkarken 2,11 puan ortalaması yakaladı.