Takvim 30 Aralık 2021 Perşembe 10:23 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 10:26

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gönderilmesi sonrasında hoca arayışları tüm hızıyla sürüyor.

Joachim Löw, Slaven Bilic derken, gündeme Benfica'dan ayrılan Jorge Jesus da geldi. Sarı-Lacivertliler hiç vakit geçirmeden ünlü teknik adamla temasa geçti...

TRANSFER ŞARTLARINI ÖĞRENDİLER

Takvim'in haberine göre Jorge Jesus'un menajeri ile transfer şartları masaya yatırıldı.

Bu arada başkan Ali Koç'un da "Facetime" üzerinden 67 yaşındaki Portekizli teknik adamla görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

2,11 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Jesus'un kısa bir süre içinde Fenerbahçe'ye kesin dönüş yapması bekleniyor.

Tecrübeli teknik adam, Portekiz devi Benfica'nın başında 83 maça çıkarken 2,11 puan ortalaması yakaladı.