İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2023 Cumartesi / 3 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de kaleci operasyonu! Navas bir adım önde
Spor

Fenerbahçe'de kaleci operasyonu! Navas bir adım önde

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yeni sezonda kaleyi emin ellere teslim etmek istiyor. Bu doğrultuda görüşmelerini sürdüren sarı lacivertli ekipte deneyimli file bekçisi Keylor Navas ismi ön plana çıkıyor. İşte detaylar...

Fanatik19 Ağustos 2023 Cumartesi 09:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de kaleci operasyonu! Navas bir adım önde
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de şu anda transfer önceliği kaleci oldu. Bu bölge için de belirlenen adaylar üzerinde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, takviyelerin büyük bölümünü gerçekleştirdi. Tadic, Dzeko, Fred, Szymanski ve Cengiz Ünder gibi isimlerle taraftarını fazlasıyla heyecanlandıran yönetim, gözünü kaleci transferine çevirdi.

Sarı lacivertliler, belirlenen isimler üzerinde yoğun mesai harcıyor. Kaleci konusunda artık ön planda iki aday var: David De Gea ve Keylor Navas...

Bonservisi elinde olan De Gea'nın yüksek imza parası talebi, en önemli sıkıntı. Navas konusunda ise görüşmelerin daha iyi gittiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin kaleci transferini kısa bir süre içerisinde sonuçlandırması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.