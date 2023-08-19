Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de şu anda transfer önceliği kaleci oldu. Bu bölge için de belirlenen adaylar üzerinde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, takviyelerin büyük bölümünü gerçekleştirdi. Tadic, Dzeko, Fred, Szymanski ve Cengiz Ünder gibi isimlerle taraftarını fazlasıyla heyecanlandıran yönetim, gözünü kaleci transferine çevirdi.

Sarı lacivertliler, belirlenen isimler üzerinde yoğun mesai harcıyor. Kaleci konusunda artık ön planda iki aday var: David De Gea ve Keylor Navas...

Bonservisi elinde olan De Gea'nın yüksek imza parası talebi, en önemli sıkıntı. Navas konusunda ise görüşmelerin daha iyi gittiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin kaleci transferini kısa bir süre içerisinde sonuçlandırması bekleniyor.