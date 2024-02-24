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Spor

Fenerbahçe'de kart alarmı!

Bugün sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de 5 isim kart sınırında bulunuyor.

Akşam24 Şubat 2024 Cumartesi 09:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de kart alarmı!
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Taraftarı önünde oynadığı 13 lig maçında 9 puan kaybeden F.Bahçe, bugün son 4 karşılaşmada 10 puan toplayan Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden King, kritik mücadelede forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Fred ise bu maçta riske edilmeyecek. Brezilyalı futbolcu, teknik heyetin onay vermesi durumunda Türkiye Kupası'nda oynanacak A.Gücü maçında forma giyebilir. Sarı-Lacivertli ekipte Kasımpaşa maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Geçen hafta da sınırda olan Tadic, Szymanski, Batshuayi ve Djiku'ya Rize deplasmanında Cengiz Ünder de eklendi. Bu futbolcular bugün kart görmeleri halinde, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, oyuncularını gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı.

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