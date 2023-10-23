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Spor

Fenerbahçe'de Konferans Ligi hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Bulgaristan ekibi Ludogorets maçı için hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal yönetimde başladı.

IHA23 Ekim 2023 Pazartesi 16:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Konferans Ligi hazırlıkları başladı!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets ile karşılaşacak Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trendyol Süper Lig'de 9'da 9 yapan Fenerbahçe, Avrupa mesaisine başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında perşembe günü Bulgaristan ekibi Ludogorets'i konuk edecek sarı-lacivertliler hazırlıklarına başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda Hatayspor maçının ilk 11'inde yer alan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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