İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2022 Cuma / 29 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1869
  • EURO
    18,1382
  • ALTIN
    1016.38
  • BIST100
    3146.1
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Konyaspor maçı mesaisi başladı
Spor

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıklarına başlandı.

AA26 Ağustos 2022 Cuma 20:23 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Austria Wien maçına ilk 11'de başlayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Serdar Aziz ve Joshua King günü bireysel çalışmalarla geçirdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.