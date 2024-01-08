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Spor

Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında (çarşamba) karşılaşacağı Konyaspor için hazırlıklara başladı.

IHA8 Ocak 2024 Pazartesi 17:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi başladı
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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında 10 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışmaları yapılırken, antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. İstanbulspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular idmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Sakatlığını atlayan Rodrigo Becao takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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