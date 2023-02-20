Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi sürdü

Fenerbahçe, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen ve 25 Şubat Cumartesi günü oynanacağı açıklanan Arabam.com Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salon çalışmalarıyla başladı.

Salondaki kuvvet ve dayanıklılık idmanları sonrası sahaya çıkan sarı-lacivertli oyuncular, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Pas çalışmasıyla süren idman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.