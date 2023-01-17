Fenerbahçe'de kupa mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 19 Ocak Perşembe günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde çalıştı.

İdman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ile pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel hazırlıklarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.