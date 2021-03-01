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Spor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan iyi haber

Antalyaspor maçına hazırlanan Fenerbahçe'de, saha çalışmalarına başlayan Luiz Gustavo takımdan ayrı özel program dahilinde antrenman yaptı.

AA01 Mart 2021 Pazartesi 16:13 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 16:13
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Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas yaparak sürdürdükleri idmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Saha çalışmalarına başlayan Luiz Gustavo'nun, takımdan ayrı özel program dahilinde antrenmanı tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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