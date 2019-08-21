Fenerbahçe'de Marcos Rojo defteri kapanıyor

Arjantinli savunmacı Marcos Rojo’daki defter de kapanıyor. Manchester United’da forma giyen sol ayaklı futbolcu, 8 milyon euro yıllık ücret istedi. Sarı-Lacivertliler ise böyle bir yıllık ücret ödemeye kesinlikle yanaşmıyor. Önümüzdeki günlerde Marcos Rojo’nun indirime gitmesi halinde bir yeni girişim olacak.

Akşam