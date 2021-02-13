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Spor

Fenerbahçe'de Mesut Özil farkı! 3 maç sonra ilk kez

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçına ilk 11'de sahaya çıkan Mesut Özil damga vurdu. Sarı lacivertiler üst üste 3 maçın ardından ilk kez ilk yarıda rakiplerinden daha çok topa sahip oldu.

13 Şubat 2021 Cumartesi 21:15 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 21:15
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Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil, Fatih Karagümrük maçına 11'de başladı. İlk kez başlangıç kadrosunda yer alan Mesut Özil'in sahada olmasının, sarı-lacivertli takımın oyun anlayışında da büyük değişim yarattığı ortaya çıktı. Fenerbahçe, Mesut'un 81 dakika sahada kaldığı maçta rakibini 2-1 mağlup etti.

3 MAÇ SONRA...

Fenerbahçe, Mesut Özil'in 11'de başladığı ilk maçın ilk yarısında topa sahip olma oranında rakibine üstünlük kurmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, Hatayspor'u 1-0 mağlup ettiği maçında ilk devresinde yüzde 37 ile topla oynamış ve ortaya konan oyun taraftarlarca eleştirilmişti.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın derbisinin ilk yarısında da yüzde 41 ile rakibinin gerisinde kalırken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçında da topla yüzde 46 ile oynayabilmişti.

Süper Lig'in 25. haftasında Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe, bu kez ilk devreyi yüzde 57 topla oynama yüzdesiyle kapattı.

Mesut Özil, bu maçlarda oyuna yedek kulübesinde başlamıştı.

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