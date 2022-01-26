Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Mert Hakan Yandaş kamp kadrosuna alınmadı

Lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek Fenerbahçe'de, kaptan Mesut Özil ile Mert Hakan Yandaş kampa götürülmedi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Özil'e anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapıldığı belirtildi.
Rehabilitasyon süreci başlayan Mesut Özil'in tedavisine İstanbul'da devam edileceği aktarıldı.
Mesut'un yanı sıra sakatlıktan dönüş aşamasında olan Mert Hakan Yandaş'ın da hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul'da sürdüreceği duyuruldu.