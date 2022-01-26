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Spor

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Mert Hakan Yandaş kamp kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mesut Özil ve Mert Hakan Yandaş, Antalya kampına götürülmedi.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 15:09 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 15:09
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Lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek Fenerbahçe'de, kaptan Mesut Özil ile Mert Hakan Yandaş kampa götürülmedi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Özil'e anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapıldığı belirtildi.

Rehabilitasyon süreci başlayan Mesut Özil'in tedavisine İstanbul'da devam edileceği aktarıldı.

Mesut'un yanı sıra sakatlıktan dönüş aşamasında olan Mert Hakan Yandaş'ın da hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul'da sürdüreceği duyuruldu.

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