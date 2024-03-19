Trabzonspor'u yenerek zirve takibini son sürat sürdüren Fenerbahçe'de Michy Batshuayi rüzgârı esiyor.

Oyuna girdikten 4 dakika sonra ağları sarsarak galibiyeti getiren sarı-lacivertli futbolcu, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.

Genelde sonradan girip takımını ipten alan Batshuayi, bu sezon gol atma sıklığında Avrupalı oyuncular arasında da zirvede yer aldı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın yedek kuvvet olarak sahaya sürdüğü ve 432 dakika süre verdiği 30 yaşındaki futbolcu, fileleri 48 dakika bir havalandırdı.

KANE'İ, MBAPPE'Yİ SOLLADI

Batshuayi; Stuttgart'tan Serhou Guirassy (dk.68), Bayern Münih'ten Harry Kane (74) ve PSG'den Kylian Mbappe (77) gibi yıldızları geride bıraktı. Cengiz Ünder listede 7. sırada yer aldı.