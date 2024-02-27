Fenerbahçe'de Michy Batshuayi göreve hazır

Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi, ligde son haftalarda kritik gollere imza attı. Belçikalı forvet, Türkiye Kupası'nda ise inanılmaz bir istatistiğe sahip.

Fenerbahçe, önceki turlarda Adanaspor'a 6 ve Gaziantep'e 2 olmak üzere toplam 8 gole imza attı. Bu sayıların 6'sının altında Batshuayi'nin imzası vardı.

Yıldız futbolcu Adana karşısında 4 golle kariyerinin en müthiş gecelerinden birini yaşarken, Gaziantep maçında da turu getiren isim oldu.

30 DAKİKADA 1 GOL

Kupada her 30 dakikada 1 gollük inanılmaz bir istatistiği bulunan 30 yaşındaki forvet, Ankaragücü mücadelesi öncesinde de göreve hazır.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

İrfan Can, Mert Müldür, Bonucci, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi.