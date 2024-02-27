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Spor

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi göreve hazır

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde oynanacak olan MKE Ankaragücü maçına hazır.

Fanatik27 Şubat 2024 Salı 09:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi göreve hazır
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Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi, ligde son haftalarda kritik gollere imza attı. Belçikalı forvet, Türkiye Kupası'nda ise inanılmaz bir istatistiğe sahip.

Fenerbahçe, önceki turlarda Adanaspor'a 6 ve Gaziantep'e 2 olmak üzere toplam 8 gole imza attı. Bu sayıların 6'sının altında Batshuayi'nin imzası vardı.

Yıldız futbolcu Adana karşısında 4 golle kariyerinin en müthiş gecelerinden birini yaşarken, Gaziantep maçında da turu getiren isim oldu.

30 DAKİKADA 1 GOL

Kupada her 30 dakikada 1 gollük inanılmaz bir istatistiği bulunan 30 yaşındaki forvet, Ankaragücü mücadelesi öncesinde de göreve hazır.

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İrfan Can, Mert Müldür, Bonucci, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi.

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