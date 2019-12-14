Fenerbahçe'de ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Miha Zajc'ın ayak bileği bağlarında kopma tespit edildi. Slovak oyncunun en az 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sakatlanan bir diğer isim olan Hasan Ali Kaldırım'ın ise ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık tespit edildi.