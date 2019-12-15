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Fenerbahçe'de Miha Zajc depremi!

Fenerbahçe, Miha Zajc’ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
 
"Oyuncumuz Miha Zajc'ın sakatlığıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan haberler sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
 
Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 - 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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